МИД Армении: Азербайджан должен выполнять достигнутые в Вене и Петербурге договоренности по Карабаху
5 июля 2017 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан должен выполнить договоренности, достигнутые на саммитах по Карабаху в Вене и Санкт-Петербурге, чтобы избежать дальнейших потерь. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«Во избежание дальнейших провокаций Азербайджана и потерь Баку должен согласиться выполнить достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности», – отметил он.
4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).
20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
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