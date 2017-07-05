Пресс-секретарь армии Карабаха выразил сожаление по поводу гибели азербайджанского ребенка

PanARMENIAN.Net - 4 июля Азербайджан впервые после четырехдневной войны в апреле 2016 года применил реактивную артиллерию на линии соприкосновения с Армией обороны Нагорного Карабаха. В ответ армянские подразделения нанесли удар по огневой точке ВС Азербайджана, расположенной в жилой зоне деревни Алханлы. Помимо комбатантов, в ходе инцидента погибли гражданские лица: 52-летняя Сахиба Аллахвердиева и двухлетняя Захра Гулиева.

Пресс-секретарь АО НКР Сенор Асратян, комментируя инцидент, выразил сожаление по поводу произошедшего.

«Детей-врагов не бывает, тем более – двухлетних. Однако бывают случаи, когда по вине трусливых и безмозглых людей гибнет ребенок. Подобный случай произошел 4 июля», - написал он в Facebook.

«В отличие от наших соседей мы вынуждены с болью зафиксировать этот факт и выразить сожаление. Считайте это личным мнением» , - отметил он.

Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат: Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

Азербайджанские позиции в селе Алханлы размещенy посреди деревни и рядом с мирными домами, что противоречит международным конвенциям и правилам ведения войны. Расположенные близко к жилым домам позиции азербайджанских ВС видны на спутниковых изображениях Google Maps (иллюстрация – с Razm.info).