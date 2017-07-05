РФ требует от Азербайджана прекратить дискриминацию россиян с армянскими фамилиями

PanARMENIAN.Net - Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями.

«Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу», - указали в МИД РФ в связи с сообщениями о ряде подобных случаев.

«Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации», - сказали в российском дипведомстве, пишет ТАСС.

Как отметили в МИД РФ, с начала 2017 года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, «когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков».

В МИД РФ указали, что неоднократно, в том числе в официальных нотных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа.

«В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что «для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц», - отметили в министерстве.

Гражданин России армянского происхождения Марат Уэлданов-Галустян был задержан 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана по ст. 234.4.3 УК Азербайджана — «за производство, хранение, оборот и транспортировку наркотиков». Через несколько дней (после задержания) в посольство обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже.

В мае 2016 года 8-летнему ребенку запретили въезд в Азербайджан из-за его армянской фамилии. Случай произошел в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева. Мальчика зовут Лука Варданян. «Отец русский, мать – русская, а фамилия ребенка армянская. Все документы, подтверждающие российское гражданство родителей имеются. Но армяне для Азербайджана – враги, и 8-летний ребенок тоже враг», - написалавозмущенная мать.