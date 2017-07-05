Минобороны НКР: Сведения о раненных армянских военнослужащи - дезионформация Баку

PanARMENIAN.Net - Опубликованная в ряде азербайджанских СМИ 5 июля информация о том, что якобы в результате взрыва в карабахской воинской части ранения получили 3 военнослужащих Армии обороны НКР, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

«В отличие от азербайджанской стороны, Минобороны НКР работает прозрачно и периодически предоставляет информацию о происходящих инцидентах, а подобная дезинформация противника адресована исключительно внутренней аудитории», - отмечается в сообщении.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта срочно прекратить военные действия на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США). В заявлении отмечается, что сопредседатели получили информацию о вспышке насилия поздно вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли, в том числе и гражданские лица.

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