Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов

PanARMENIAN.Net - 6-го, с 8-9 июля в северный районах Армении, 10 июля в Сюникском регионе и Арцахе, 7 июля в большинстве районах в вечерние часы ожидается кратковремменый дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, усиление ветра до 18-23 м/с.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8м/с. С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

В Ереване 8-9 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 6 и 7 июля в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 17-20 м/с.