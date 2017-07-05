Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
5 июля 2017 - 15:20 AMT
PanARMENIAN.Net - 6-го, с 8-9 июля в северный районах Армении, 10 июля в Сюникском регионе и Арцахе, 7 июля в большинстве районах в вечерние часы ожидается кратковремменый дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, усиление ветра до 18-23 м/с.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8м/с. С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов.
В Ереване 8-9 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 6 и 7 июля в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 17-20 м/с.
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