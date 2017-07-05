Танкян: Я большой фанат Высоцкого

PanARMENIAN.Net - 5 июля, на московской Арене ЦСКА в рамках фестиваля Park Live выступит американо-армянская метал-группа System Of A Down. Ее фронтмен Серж Танкян приехал в Россию не только ради концерта — он направился на «Мосфильм», где идет работа над историческим фэнтези-боевиком «Легенда о Коловрате». Серж — автор музыки к этой картине.

В интервью Lenta.ru Танкян рассказал о своем отношении к русским композиторам, а также писателю, поэту и драматургу Владимиру Высоцкому.

«Конечно, я слушал Шостаковича и многих других. Но я на это особо не полагался. Когда я начинаю работу с оркестром, я все делаю по-своему. Я двигался скорее от народных песен. Я очень хотел сделать кавер-версию песни Высоцкого для финальных титров, но что-то как-то не вышло. Он один из моих любимых артистов… он русский король-бард, понимаете? Но, на мой взгляд, что-то не клеилось, хотя я большой его фанат.

В общем, благодаря этому фильму я начал слушать много русской музыки, а также монгольской и даже китайской. Мне нужно было как-то проникнуть в это ментальное пространство. Поэтому-то мне так нравится работать над музыкой к фильму. Каждая картина — возможность заглянуть в историю, а также изменить свою музыкальную динамику, найти что-то новое. Это позволяет мне расти как композитору»,- рассказал Танкян.

Всмирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян напишет музыку к российскому фильму «Легенда о Коловрате».Работа над музыкой полностью будет закончена к концу лета. Фильм «Легенда о Коловрате» производства «Централ партнершип» и киностудии КИТ выйдет в прокат 30 ноября 2017 года. Главные роли в российском фэнтези исполнили Илья Малаков, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший и Юлия Хлынина. В нем рассказывается о нашествии на Русь хана Батыя.