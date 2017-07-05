«Цинично и бесчеловечно»: МИД Армении о публикации Азербайджаном фотографий погибших

PanARMENIAN.Net - Публикация Азербайджаном фотографий жертв вооруженного инцидента на линии соприкосновения свидетельствует о циничности и бесчеловечности пропагандистской машины Азербайджана. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Публикация фотографий жертв бакинских провокаций доказывает циничный и бесчеловечный характер пропагандистской машины Азербайджана», - написал Балаян.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. В ходе инцидента погибли гражданские лица: 52-летняя Сахиба Аллахвердиева и двухлетняя Захра Гулиева, еще один человек ранен. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.