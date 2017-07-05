Volvo с 2019 года будет выпускать только электромобили

PanARMENIAN.Net - Начиная с 2019 года, все новые модели машин, выпускаемые Volvo Cars, будут оснащены электродвигателями или гибридными моторами. Об этом представители шведской автомобилестроительной компании объявили 5 июля.

«Это - историческое решение, поскольку мы больше не будем производить автомобили, на которых установлены исключительно двигатели внутреннего сгорания», - указывают в корпорации, пишет Deutsche Welle.

Президент и генеральный директор Volvo Car Group Хокан Самуэльссон в свою очередь пояснил, что компания планирует «к 2025 году продать в общей сложности 1 млн электромобилей».

«Спрос на подобные модели растет все активнее, поэтому мы хотим пойти навстречу существующим и будущим потребностям покупателей», - добавил он. С 2019 по 2021 годы планируется представить пять новых моделей с электродвигателями и гибридными моторами.

Штаб-квартира Volvo Cars расположена в шведском Гетеборге. С 2010 года компания принадлежит одной из крупнейших автомобильных компаний Китая - Geely Automobile. После смены владельцев корпорация начала активно инвестировать в новые модели и технологии. В 2014 году машины марки Volvo признавались самыми популярными в Германии.