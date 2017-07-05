Главы МИД четырех арабских стран проведут переговоры по кризису вокруг Катара

PanARMENIAN.Net - Главы МИД четырех стран, объявивших ультиматум Катару, 5 июля проведут переговоры в Египте. Решение о совместных консультациях по дипломатическому кризису было принято после того, как правительство в Дохе заявило, что требования Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна, выполнить не удастся.

Встреча министров иностранных дел начнется в Каире в утром по местному времени, после чего ее участники дадут пресс-конференцию, пишет Deutsche Welle.

Саудовская Аравия заявила, что ответ Катара на их ультиматум был получен, и что реакция четырех стран последует «в нужное время». Глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что официальный ответ был передан четверке при посредничестве Кувейта, который выступает посредником в конфликте. Содержание письма не раскрывается.

Аль Тани 4 июля заявил журналистам, что список требований к Катару «оторван от действительности и неосуществим». «Речь идет не о терроризме, а о том, чтобы задушить свободу слова», - добавил катарский дипломат. При этом представитель Катара заявил, что Доха будет искать выход из разразившегося кризиса на основе диалога.

Официальная Доха обвиняется в поддержке терроризма. Были приостановлены все дипломатические и экономические отношения четырех государств с Катаром. Ранее в адрес страны, которая в 2022 году должна принять чемпионат мира по футболу, был выдвинут список требований из 13 пунктов. В их числе - закрытие телеканала Аль-Джазира и турецкой военной базы, разрыв дипотношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. Изначально требования должны были быть выполнены до 2 июля включительно.