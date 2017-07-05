МИД НКР: Мирное население стало заложником политики азербайджанских властей
5 июля 2017 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Мирное население Карабаха и Азербайджана уже давно стало заложником политики азербайджанских властей. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Вечером 4 июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов.
«Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии. В результате инцидента, спровоцированного азербайджанской стороной, к сожалению, есть пострадавшие среди жителей поселка»,- говорится в сообщении.
Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
«Мы неоднократно, еще в дни апрельской агрессии, привлекали внимание к тому факту, что азербайджанская сторона в нарушение всех норм международного гуманитарного права не гнушается использовать свое гражданское население в качестве живого щита для обстрелов территории Арцаха. Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей по постоянному нагнетанию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и саботажу усилий посредников по восстановлению переговорного процесса»,- отмечает ведомство.
«Случившееся в очередной раз подтверждает важность достигнутых на саммитах 16 мая 2016 г. в Вене и 20 июня 2016 г. Санкт-Петербурге договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. Безотлагательная реализация данных договоренностей, торпедируемая Азербайджаном, позволит избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем»,- говорится в сообщении МИД НКР.
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