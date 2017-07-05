В Бельгии и во Франции задержали 5 исламистов
5 июля 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Французские и бельгийские спецслужбы провели совместную спецоперацию, в результате которой задержаны пять исламистов.
В брюссельской коммуне Андерлехт (одном из районов, образующих столичную агломерацию) силовики захватили четверых подозреваемых. В результате проведенного обыска по месту их проживания и в двух гаражах были обнаружены несколько автоматов Калашникова, большое количество боеприпасов к ним, а также бронежилеты, пишет Lenta.ru со ссылкой на RTBF.
По данным следствия, четверо исламистов близки к банде мотоциклистов Kamikazes Riders, двое членов которой были осуждены в 2016 году на шесть лет и три года тюремного заключения за участие в террористической деятельности.
Пятый подозреваемый был задержан сотрудниками французского Главного управления внутренней безопасности в пригороде Лилля. Как уточняет BFMTV, ему инкриминируется приготовление к совершению насильственных преступлений на территории страны.
8 июня сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на английском языке с грубыми грамматическими ошибками, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Глава Минобороны НКР: Армия Арцаха в любой момент готова ответить на провокационные действия Баку По словам главы Минобороны, досадно, что военно-политическое руководство Азербайджана считает закономерным размещение своих огневых установок в мирных населенных пунктах
По Assassin's Creed будет снято анимe Вероятно в сериале появятся новые персонажи, которые ранее не фигурировали в играх серии
МИД НКР: Мирное население стало заложником политики азербайджанских властей «Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии»,- говорится в сообщении
Налбандян представил сопредседателям МГ ОБСЕ последствия азербайджанской провокации Об этом в своем микроблоге в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян