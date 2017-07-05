В Бельгии и во Франции задержали 5 исламистов

PanARMENIAN.Net - Французские и бельгийские спецслужбы провели совместную спецоперацию, в результате которой задержаны пять исламистов.

В брюссельской коммуне Андерлехт (одном из районов, образующих столичную агломерацию) силовики захватили четверых подозреваемых. В результате проведенного обыска по месту их проживания и в двух гаражах были обнаружены несколько автоматов Калашникова, большое количество боеприпасов к ним, а также бронежилеты, пишет Lenta.ru со ссылкой на RTBF.

По данным следствия, четверо исламистов близки к банде мотоциклистов Kamikazes Riders, двое членов которой были осуждены в 2016 году на шесть лет и три года тюремного заключения за участие в террористической деятельности.

Пятый подозреваемый был задержан сотрудниками французского Главного управления внутренней безопасности в пригороде Лилля. Как уточняет BFMTV, ему инкриминируется приготовление к совершению насильственных преступлений на территории страны.

8 июня сообщалось, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на английском языке с грубыми грамматическими ошибками, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей: рынков, оживленных улиц и площадей, потому что «солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам». Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах: Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии.