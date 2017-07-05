По Assassin's Creed будет снято анимe
5 июля 2017 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинопродюсер Ади Шанкар объявил, что работает над аниме-адаптацией игровой серии Asassin’s Creed. Об этом он написал на своей странице в Facebook 5 июля.
«Я рад сообщить, что выбрал свой следующий проект! Я играл в первую часть Assasin’s Creed, когда только переехал в Лос-Анджелес. На тот момент я никого не знал в индустрии и даже представить себе не мог, что однажды Ubisoft попросит меня взять вселенную Assassin’s Creed и создать на ее основе оригинальную историю в жанре аниме», — написал Шанкар в соцсети.
Вероятно в сериале появятся новые персонажи, которые ранее не фигурировали в играх серии, пишет Lenta.ru.
В марте 2017 года глава медиаотдела Ubisoft заявил, что студия планирует снять сериал по мотивам Assassin's Creed. По его словам, компания объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным.
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В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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