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По Assassin's Creed будет снято анимe

По Assassin's Creed будет снято анимe
5 июля 2017 - 17:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Кинопродюсер Ади Шанкар объявил, что работает над аниме-адаптацией игровой серии Asassin’s Creed. Об этом он написал на своей странице в Facebook 5 июля.

«Я рад сообщить, что выбрал свой следующий проект! Я играл в первую часть Assasin’s Creed, когда только переехал в Лос-Анджелес. На тот момент я никого не знал в индустрии и даже представить себе не мог, что однажды Ubisoft попросит меня взять вселенную Assassin’s Creed и создать на ее основе оригинальную историю в жанре аниме», — написал Шанкар в соцсети.

Вероятно в сериале появятся новые персонажи, которые ранее не фигурировали в играх серии, пишет Lenta.ru.

В марте 2017 года глава медиаотдела Ubisoft заявил, что студия планирует снять сериал по мотивам Assassin's Creed. По его словам, компания объявит о работе над проектом после того, как убедится, что телесериал будет качественным.

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Lenta.ru: По Assassin's Creed снимут анимe
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