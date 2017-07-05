Глава Минобороны НКР: Армия Арцаха в любой момент готова ответить на провокационные действия Баку
5 июля 2017 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) никогда не выступала с наступательных позиций, но в любой момент готова усмирить провокационные действия противника ответными мерами. Об этом в комментарии «Интерфаксу» заявил министр обороны Нагорно-Карабахской Республики Левон Мнацаканян.
Вечером 4 июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов.
«Что касается распространенного Азербайджаном заявления о том, что 4 июля подвергнут обстрелу населенный пункт Алханлу, что стало причиной гибели гражданских лиц, то это не что иное, как циничная попытка дезориентации международного сообщества за счет крови своих невинных граждан. Армия обороны Арцаха никогда не выбирала в качестве мишени мирные населенные пункты, что присуще нашему противнику, мишенью наших ударов были и впредь будут исключительно те военные объекты, откуда противник ведет обстрел армянской стороны», - заявил Мнацаканян.
Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. В ходе инцидента погибли гражданские лица: 52-летняя Сахиба Аллахвердиева и двухлетняя Захра Гулиева, еще один человек ранен. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
По словам главы Минобороны, досадно, что военно-политическое руководство Азербайджана считает закономерным размещение своих огневых установок в мирных населенных пунктах, и практику осуществления с этих огневых точек наступательных действий в направлении арцахских позиций.
«Прячась за собственным населением и превращая его в живую мишень, противник грубо нарушает нормы международного права. Если действительно были жертвы среди мирного населения, то мы сожалеем. Но в то же время со всей ответственностью заявляем, что и впредь вооруженные силы Арцаха будут в полной мере пользоваться своим правом защищать свои позиции и при необходимости отвечать на наступательные действия противника прицельными и несоразмерными мерами. В то же время советуем азербайджанской стороне воздержаться от дальнейшей военной авантюры, чреватой непредсказуемыми последствиями, и искать решение вопроса вокруг переговорного стола, особенно, когда такой подход исходит из интересов двух народов», - заявил Мнацаканян.
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