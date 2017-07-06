Facebook выпустит приложение для групповых видеочатов
6 июля 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети Facebook работает над отдельным приложением для групповых видеочатов.
Приложение под названием Bonfire недавно было продемонстрировано сотрудникам соцсети. Об этом рассказал источник, знакомый с планами компании, пишет Ferra.ru со ссылкой на издание The Verge.
Представители самого Facebook пока не комментируют это сообщение.
Приложение намечено к релизу осенью 2017 года.
По сообщению очевидцев, новый продукт Facebook представляет собой клон Houseparty, приложения для групповых видеочатов, которое было создано компанией Life On Air на смену стримингового мобильного сервиса Meerkat.
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