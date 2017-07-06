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Письмо Тупака с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион за $100.000

Письмо Тупака с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион за $100.000
6 июля 2017 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Письмо, в котором рэпер Тупак Шакур рассказал о причинах своего решения расстаться с поп-звездой Мадонной, выставлено на аукцион в США, который пройдет 19-28 июля. Стартовая цена раритета определена в $100 тысяч.

Письмо датировано 15 января 1995 года. Оно адресовано просто М, но можно не сомневаться в том, о ком именно идет речь. В 2015 году Мадонна призналась, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году. Письмо было написано в тюрьме, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие, пишет ТАСС со ссылкой на новостной ресурс TMZ.

В письме музыкант признавал, что расовый вопрос сыграл определяющую роль в его решении порвать с певицей.

«Встречи с чернокожим не поставят под угрозу карьеру такого человека, как ты, если вообще есть в мире что-то, что способно заставить тебя быть не такой открытой и живой», - писал Шакур. «Но для меня, по крайней мере при прежнем мировосприятии, долг быть верным имиджу был превыше всего. В обратном случае я бы подвел половину людей, сделавших из меня то, кем я являлся», - продолжал рэпер, поклявшись, что никогда не преследовал цель причинить боль Мадонне.

Он также признавал, что был обижен и разгневан тем, что в одном из интервью поп-звезда резко высказалась в том смысле, что «с нее хватит быть реабилитационной клиникой для рэперов и баскетболистов».

«Эти слова нанесли мне глубокую рану, ведь я никогда не подозревал тебя в интимных связях с другими рэперами, кроме меня. В то время я много чего наговорил из-за обиды, естественного желания дать сдачи и эгоизма», - говорится в письме.

Шакур писал, что с момента разрыва отношений с Мадонной он «созрел духовно и умственно», а также просил воспринимать его прошлые ошибки в ракурсе поведения «недостаточно опытного молодого человека по отношению к невероятно известному секс-символу». При этом рэпер предлагал Мадонне снова стать друзьями и хотел как можно скорее поделиться с ней очень личной информацией, намекая на то, что с ним скоро может случиться непоправимое.

«Мадонна, будь осторожна. Некоторые люди не столь достойны, как кажутся, так как их сердца кровоточат от зависти и злобы. Они без колебаний причинят тебе вред», - объяснял он, приводя в доказательство шесть пуль, выпущенных в него во время покушения.

Личные вещи Тупака считаются его наследием и высоко ценятся на аукционах. Золотой медальон с бриллиантами, поврежденный пулей во время покушения на Шакура в 1994 году, владелец магазина Moments in Time Гэри Зимет в прошлом году выставил на продажу за $125 тыс. Автомобиль BMW, в котором был убит Тупак Шакур, был выставлен на продажу в США за $1.5 млн. Он был застрелен 13 сентября 1996 года около отеля в пригороде Лас-Вегаса. Убийцы так и не были найдены.

Тупак Шакур (1971-1996) родился в нью-йоркском Гарлеме, рос в Балтиморе (штат Мэриленд), а потом переехал в Калифорнию. Рэпер, выступавший под псевдонимами 2Pac, Makaveli и Pac, известен альбомами All Eyez on Me, Me Against the World, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. Входит в список «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Снялся в нескольких фильмах. Последняя такая лента «В тупике» (Gridlock'd, 1997) вышла на экраны через несколько месяцев после гибели рэпера. Посмертно включен в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Памятники Шакуру установлены в Атланте (штат Джорджия, США) и в Херфорде (Германия).

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Madonna Dumped by Tupac Shakur Because of Her Skin Color
Tass.ru: СМИ: письмо Тупака Шакура с объяснением причин разрыва с Мадонной выставлено на аукцион
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