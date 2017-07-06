МИД РФ призвал стороны карабахского конфликта принять меры для стабилизации ситуации
6 июля 2017 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия призывает стороны карабахского конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Об этом заявила 6 июля на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По поступившей от сторон нагорно-карабахского конфликта информации вечером 4 июля на линии соприкосновения войск имело место очередное нарушение режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», – сказала она.
«Считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие, призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации. Поддерживаем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров», – отметила Захарова.
4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).
Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
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