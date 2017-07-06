Google подтвердила выпуск Android 8.0 в III квартале 2017 года

PanARMENIAN.Net - Компания Google обновила официальную страницу превью-программы Android O Developer Preview, уточнив планы по выходу новой версии операционной системы Android 8.0.

Первая превью-версия Android О для разработчиков вышла в начале весны, а в мае Google запустила публичное бета-тестирование. Как сообщалось тогда, стабильный релиз Android O запланирован на лето 2017 года.

Сейчас на странице превью-программы сообщается, что релиз Android O намечен на третий квартал, то есть в июле-сентябре, пишет Ferra.ru.

В июне Google подтвердила номер, под которым выйдет Android O — 8.0.

Предположительно, Android O превратится во время релиза в Android Oreo, но есть и другая версия — Android O может оказаться в конце концов овсяным печеньем — Android 8.0 Oatmeal Cookie.