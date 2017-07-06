Хачанов в третьем круге Уимблдона может сыграть с Надалем
6 июля 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист Карен Хачанов (30) во втором круге Уимблдона одержал волевую победу над бразильцем Тьяго Монтейро со счвтом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5.
Поединок продолжался 3 часа 9 минут. 21-летний москвич, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок, отыграл 15 брейк-пойнтов из 18 и сделал 3 брейка, пишет Championat.com.
За выход в четвертый круг Хачанов поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (4), либо с американцем Дональдом Янгом.
Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.
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