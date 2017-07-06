Пассажиропоток в армянских аэропортах вырос на 29.3% с начала 2017 года

PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-июне 2017 года обслужили 1.094.007 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 29.3 %. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

В июне 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 211.252 пассажиров, что выше показателя за июнь 2016 года на 20.5 %. В январе-июне 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в «Звартноце» пассажиропоток вырос на 26.1 %, а в «Шираке» – 402.1 %.

За первые 6 месяцев 2017 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 10.912 т, что на 70.4 % больше, чем в 2016 году.