Сборная Армении опустилась на 5 строчек в рейтинге ФИФА

PanARMENIAN.Net - ФИФА 6 июля опубликовала рейтинговую таблицу национальных сборных. Сборная Армении опустилась на 5 строчек и занимает 73-е место.

Новым лидером рейтинга стала сборная Германии, которая стала победителем Кубка Конфедераций. Сборная Бразилии опустились на второе место, а аргентинцы - на третье.

В первую десятку вошли также Португалия, Швейцария, Польша, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, а Испания занимает 11-е место.

10 июня на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы E между сборными Черногории и Армении. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Следующий отборочный матч сборная Армении проведет 1 сентября против команды Румынии.