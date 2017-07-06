Сборная Армении опустилась на 5 строчек в рейтинге ФИФА
6 июля 2017 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - ФИФА 6 июля опубликовала рейтинговую таблицу национальных сборных. Сборная Армении опустилась на 5 строчек и занимает 73-е место.
Новым лидером рейтинга стала сборная Германии, которая стала победителем Кубка Конфедераций. Сборная Бразилии опустились на второе место, а аргентинцы - на третье.
В первую десятку вошли также Португалия, Швейцария, Польша, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия, а Испания занимает 11-е место.
10 июня на стадионе «Под Горицом» был разыгран матч квалификации к ЧМ-2018 группы E между сборными Черногории и Армении. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Следующий отборочный матч сборная Армении проведет 1 сентября против команды Румынии.
Самое значимое
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
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