В Азербайджане заблокировали сайт Общественного радио Армении и Razm.info

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане закрыли доступ к сайтам Общественного радио Армении и Razm.info. Об этом на своих страницах в Facebook сообщают исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян и координатор специализированного сайта Razm.info Карен Вртанесян.

«Акт сам по себе бессмысленный, потому что доступ к нашему сайту из Азербайджана все равно открыт через анонимайзеры, VPN-сервисы и так далее. И я даже не хочу писать, почему, для чего и руководствуясь какими соображениями это было сделано. Глупость не имеет национальности и не знает границ»,- написал Григорян.

4 июля очередное обострение произошло на южном участке армяно-азербайджанской линии фронта в Карабахе. Начиная с полудня, азербайджанская армия обстреливала армянские позиции из минометов калибра 60мм и 82мм, а к вечеру подключила реактивные системы залпового огня TR-107, что вынудило армянскую сторону открыть ответный минометный огонь.

В результате ответного огня армянской стороны пострадали и гражданские лица, жители села Алханлу, рядом с которым находятся артиллерийские и минометные позиции азербайджанской армии. Погибли два жителя села, в том числе ребенок. Еще один человек был доставлен в больницу.

Razm.info сообщил, что на спутниковом снимке села Алханлу выше, отчетливо видны артиллерийские позиции непосредственно позади села. Это означает, что при попытке подавить ответным огнем азербайджанскую артиллерию, всегда есть риск, что некоторые снаряды из-за недолета могут попасть на территорию села.К сожалению, это не первый подобный случай. Ранее армянская сторона уже несколько раз поднимала вопрос о проблеме расположения артиллерийских позиций ВС Азербайджана в непосредственной близости, а иногда даже и внутри населенных пунктов, но Азербайджан продолжает подвергать смертельному риску собственное гражданское население.