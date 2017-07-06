Страны ЕЭАС отказались от предложения перейти к единой денежной единице

PanARMENIAN.Net - О единой денежной единице в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) говорить рано. Об этом заявил директор департамента Финансовой политики Евразийской экономической комиссии Тигран Давтян.

«Потому что может пойти речь о суверенитете стран. Мы – не Евросоюз, где евро. Ввод единой валюты означает отказа от денежно-кредитной политики – с вытекающими последствиями. Очень рано говорить об этом»,- отметил Давтян.

Время от времени в странах ЕЭАС поднимается вопрос о введении единой валюты. Согласно разговорам, он будет создан на основании российского рубля. В этом заинтересована Россия.

Армянский чиновник не отрицает: обсуждения по этому вопросу были.

«С российской стороны не было настолько резких предложений. Была идея, которая была отвергнута странами, со словами, что пока об этом говорить рано»,- отметил Давтян, пишет A1plus.am.

6 июля на встрече с журналистами член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Татьяна Валовая заявила, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС заметно вырос.Валовая проинформировала, что рост обеспечен за счет экспорта сельхозпродукции и промышленных товаров.