Страны ЕЭАС отказались от предложения перейти к единой денежной единице
6 июля 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - О единой денежной единице в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) говорить рано. Об этом заявил директор департамента Финансовой политики Евразийской экономической комиссии Тигран Давтян.
«Потому что может пойти речь о суверенитете стран. Мы – не Евросоюз, где евро. Ввод единой валюты означает отказа от денежно-кредитной политики – с вытекающими последствиями. Очень рано говорить об этом»,- отметил Давтян.
Время от времени в странах ЕЭАС поднимается вопрос о введении единой валюты. Согласно разговорам, он будет создан на основании российского рубля. В этом заинтересована Россия.
Армянский чиновник не отрицает: обсуждения по этому вопросу были.
«С российской стороны не было настолько резких предложений. Была идея, которая была отвергнута странами, со словами, что пока об этом говорить рано»,- отметил Давтян, пишет A1plus.am.
6 июля на встрече с журналистами член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Татьяна Валовая заявила, что товарооборот Армении со странами ЕАЭС заметно вырос.Валовая проинформировала, что рост обеспечен за счет экспорта сельхозпродукции и промышленных товаров.
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«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
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