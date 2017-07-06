Более 1 млн жителей Мосула покинули свои дома с начала операции против ИГ
6 июля 2017 - 17:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Свыше миллиона человек покинули иракский Мосул с начала операции по освобождению города от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает 6 июля Международная организация по миграции (МОМ).
Операция по освобождению Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.
Согласно подсчетам МОМ, которые ведутся с 18 октября 2016 года, на 6 июля из-за операции в Мосуле вынужденными переселенцами стали 1.034.670 человек. Из них 821.838 человек до сих пор не вернулись в свои дома, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что федеральная полиция Ирака окружила оставшихся в Мосуле боевиков ИГ в последнем районе, площадь которого не превышает 500 квадратных метров. в начале июля премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил «халифат», является «концом игиловского лжегосударства». Представитель коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении города может быть объявлено в течение нескольких дней.
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