Европарламент хочет приостановить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС
6 июля 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент настаивает на формальной приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС. Депутаты всех фракций проголосовали 6 июля за принятие соответствующего обращения к Еврокомиссии.
Приостановка переговоров предполагает, что Анкара больше не будет получать из Брюсселя деньги, необходимые для проведения реформ. Впрочем, принятый Европарламентом документ не обязателен юридически, пишет Deutsche Welle.
Между тем о полном прекращении переговоров, по мнению парламентариев, речь может идти только в том случае, если подвергаемая резкой критике конституционная реформа в Турции будет осуществлена без изменений. По мнению наблюдателей, это повредит принципу разделения властей и независимости органов юстиции в стране.
Незадолго до голосования в Страсбурге турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Турция по-прежнему добивается полного членства в Евросоюзе.
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