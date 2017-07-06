Создатели Petya требуют более $250.000 за расшифровку всех зараженных компьютеров

PanARMENIAN.Net - 5 июля с биткоин-кошелька создателей вируса-вымогателя Petya сняли все деньги — около 10.000 долларов. До этого авторы вируса-вымогателя, зашифровавшего данные на тысячах компьютеров по всему миру, никак себя не проявляли.

Забрав деньги, они опубликовали заявление на сайте PasteBin: хакеры обещают предоставить универсальный код для расшифровки всех зараженных компьютеров в обмен на 100 биткоинов (более 250 тысяч долларов), пишет Meduza.

Журналисты Motherboard связались с хакерами и решили проверить, действительно ли они — создатели Petya, и смогут ли расшифровать данные. Беседа состоялась в одном из чатов для общения в дарквебе; в каком именно, журналисты не уточняют.

Специалист антивирусной компании Eset Антон Черепанов запустил Petya на виртуальной машине и получил зашифрованный вирусом doc-файл, содержимое которого было известно журналистам. Хакерам, которые в чате называли себя petya, понадобилось два часа, чтобы прислать расшифрованный документ. По словам Черепанова, это однозначно свидетельствует, что у них есть исходный код вируса.

Впрочем, это не означает, что все данные получится расшифровать. Эксперты, опрошенные Motherboard, сходятся во мнении, что ошибки в вирусе не позволят восстановить файлы объемом больше одного мегабайта. Тот документ, который журналисты послали хакерам, занимал около 200 килобайт, а на предложение расшифровать еще один файл — только большего размера, предполагаемые создатели вируса ничего не ответили.

Вирус-вымогатель Petya начал активно заражать компьютеры российских, украинских и западных компаний 27 июня 2017 года. Больше всего пострадала Украина: не работали банкоматы, вышли из строя терминалы оплаты в киевском метро, заражению подверглись компьютеры бухгалтерских систем — и даже аппараты в кабинете министров. Вирус требовал перечислить 300 долларов в биткоинах и отправить подтверждение на почтовый адрес, который вскоре перестал работать. Эксперты по компьютерной безопасности даже предполагали, что на самом деле создатели Petya — не вымогатели, а диверсанты, и их реальная цель — нанести максимальный ущерб, а не заработать денег. Также высказывались предположения, что Petya шифрует данные таким образом, что нет никакой возможности их расшифровать обратно — и это не удастся даже создателям вируса.