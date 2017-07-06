Аронян примет участие в III этапе Гран-при ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - С 6 июля в швейцарской Женеве стартует III этап Гран-при ФИДЕ-2017. В турнире примет участие лидер армянских шахмат Левон Аронян.

В числе участников гроссмейстеры Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук, Петр Свидлер, Ян Непомнящий (все – Россия), Павел Эльянов (Украина) и другие, передает пресс-служба НОК РА.

В турнире примут участие 18 шахматистов, состоится 9 туров по швейцарской системе.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля. Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е.