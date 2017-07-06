Во Франции запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году
6 июля 2017 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Продажа бензиновых и дизельных автомобилей будет запрещена во Франции к 2040 году. Об этом заявил министр по энергетическому переходу Николя Юло.
Такое заявление министр сделал в ходе презентации пятилетнего плана экологического развития страны, которая состоялась в Париже. По его словам, отказ от использования традиционного топлива станет революционным шагом. При этом министр признал, что автомобильным компаниям будет непросто исполнить это решение. Однако, отметил он, многие французские производители уже начали процесс перехода от двигателей внутреннего сгорания к электрическим силовым установкам, пишет Lenta.ru со ссылкой на новостной портал Energyworld.
Кроме того, Юло объявил о планах остановить работу всех угольных электростанций, а также уменьшить долю ядерной энергетики в выработке электроэнергии во Франции с сегодняшних 75 до 50 процентов к 2025 году.
5 июля сообщалось о планах Volvo прекратить выпуск автомобилей, оснащенных только двигателем внутреннего сгорания. Все легковые автомобили компании с 2019 года будут оснащаться электрическими силовыми установками в качестве основного двигателя или в пару к бензиновому мотору (гибрид).
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