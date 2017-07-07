СМИ: США согласны оставить Асада у власти
7 июля 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с Россией, в том числе и в военной области. Об этом сообщаютисточники в американской администрации и конгрессе.
Источник в администрации подтвердил изданию, что США не будут возражать против предложенных Россией и ее партнерами «зон деэскалации» в Сирии и патрулирования ряда районов страны российскими военными, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Daily Beast.
По данным издания, речь идет, в частности, об Алеппо, освобожденном от боевиков силами сирийской армии при поддержке Москвы. В то же время Соединенные Штаты не собираются передавать сирийским властям части страны, отбитые у террористической группировки ИГ американскими союзниками. Предполагается, что ответственность за контроль над этими районами будет возложена на зависящие от Вашингтона формирования, такие как «Сирийские демократические силы» (SDF).
Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции заявил, что Турция готова провести новую крупную войсковую операцию на севере Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства.Россия и США выступают против подобного развития событий. Однако эксперты считают, что в нынешних условиях решительные действия Анкары вполне возможны.
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Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
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