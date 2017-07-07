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Microsoft планирует уволить тысячи сотрудников

Microsoft планирует уволить тысячи сотрудников
7 июля 2017 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Microsoft Corp сообщил о реорганизации подразделения, занимающегося продажами, с целью уделить больше внимания продвижению облачных услуг.

По словам источника, близкого компании, такая мера может привести к увольнениям тысяч сотрудников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

Всего в крупнейшей IT-компании по состоянию на 30 марта 2017 года работали 121 тысяча человек по всему миру, из них в США - свыше 71 тысячи.

Как говорится в письме исполнительного вице-президента компании Джадсона Альтхофа, направленном сотрудникам, отдел продаж теперь будет работать по двум основным направлениям - крупные корпоративные клиенты, а также мелкие и средние предприятия.

Ранее деятельность отдела была направлена на более узкие категории бизнеса, например, стартапы, госкомпании и предприятия в отдельных секторах экономики.

Отмечается, что Microsoft часто объявляет об изменениях в компании в конце финансового года, который завершился 30 июня.

Облачные сервисы - наиболее приоритетное направление развития Microsoft. Компания старается составить конкуренцию более крупным игрокам сектора, включая лидера Amazon, выручка облачного бизнеса которого по прогнозам Deutsche Bank примерно в четыре раза превысит выручку Windows Azure в 2017 году.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: В Microsoft из-за реорганизации отдела продаж могут уволить тысячи сотрудников
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