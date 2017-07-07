Аронян стартовал с ничьей на III этапе Гран-при ФИДЕ
7 июля 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в швейцарской Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян в первом туре белыми сыграл вничью с представителем Китая Ли Чао.
В турнире принимают участие 18 шахматистов, состоится 9 туров по швейцарской системе.
Победы одержали Теймур Раджабов (Азербайджан), Павел Эльянов (Украина), Пентала Харикришна (Индия) и Майкл Адамс (Англия), передает пресс-служба НОК РА.
Еще 4 партии завершились вничью.
7 июля состоятся партии 2 тура. Армянский шахматист черными фигурами встретится с россиянином Дмитрием Яковенко.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля. Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е.
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