Аронян стартовал с ничьей на III этапе Гран-при ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в швейцарской Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян в первом туре белыми сыграл вничью с представителем Китая Ли Чао.

В турнире принимают участие 18 шахматистов, состоится 9 туров по швейцарской системе.

Победы одержали Теймур Раджабов (Азербайджан), Павел Эльянов (Украина), Пентала Харикришна (Индия) и Майкл Адамс (Англия), передает пресс-служба НОК РА.

Еще 4 партии завершились вничью.

7 июля состоятся партии 2 тура. Армянский шахматист черными фигурами встретится с россиянином Дмитрием Яковенко.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля. Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е.