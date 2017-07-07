// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Аронян стартовал с ничьей на III этапе Гран-при ФИДЕ

Аронян стартовал с ничьей на III этапе Гран-при ФИДЕ
7 июля 2017 - 12:41 AMT

PanARMENIAN.Net - На стартовавшем в швейцарской Женеве III этапе Гран-при ФИДЕ армянский гроссмейстер Левон Аронян в первом туре белыми сыграл вничью с представителем Китая Ли Чао.

В турнире принимают участие 18 шахматистов, состоится 9 туров по швейцарской системе.

Победы одержали Теймур Раджабов (Азербайджан), Павел Эльянов (Украина), Пентала Харикришна (Индия) и Майкл Адамс (Англия), передает пресс-служба НОК РА.

Еще 4 партии завершились вничью.

7 июля состоятся партии 2 тура. Армянский шахматист черными фигурами встретится с россиянином Дмитрием Яковенко.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля. Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е.

 Самое значимое
Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»
Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул
Армянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕАрмянские борцы вольного стиля завоевали серебро и 2 бронзы на молодежном ЧЕ
В заключительный день Оганес Магакян (120 кг) в финальном поединке уступил представителю России Магомедамину Дибирову и удостоился серебряной медали
Армянские атлеты завоевали 2 золота, 2 серебра и 11 бронз на командном ЧЕ в 3-й лигеАрмянские атлеты завоевали 2 золота, 2 серебра и 11 бронз на командном ЧЕ в 3-й лиге
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
Армянский боксер Оганес Бачков стал чемпионом ЕвропыАрмянский боксер Оганес Бачков стал чемпионом Европы
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Тренер сборной Армении перед матчем с Черногорией: Сделаем все возможное, чтобы победить
Хачанов проиграл Федереру и не вышел в финал турнира ATP
Айк Мартиросян победил на мемориальном шахматном турнире Карена Асряна
Месси женился
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Египте обнаружена рукопись VI века с рецептами Гиппократа Оказалось, что исторический документ содержал медицинские рецепты Гиппократа и неизвестного автора, а также рисунки лекарственных трав
В Армении температура повысится на 2-4 градуса С 9-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с
Маск: Мировая популяция стремится к краху В ноябре 2016 года издание представило статью, в которой высказываются опасения о будущем человеческой популяции
Microsoft планирует уволить тысячи сотрудников Отдел продаж теперь будет работать по двум основным направлениям - крупные корпоративные клиенты, а также мелкие и средние предприятия