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В Армении температура повысится на 2-4 градуса

В Армении температура повысится на 2-4 градуса
7 июля 2017 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В вечерние часы 8 июля в Вайоц дзоре, Сюнике и на территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), 9 июля в восточных районах страны, 10 июля в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, с 11-12 июля ожидается погода без осадков.

С 9-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.

В Ереване с 8-12 июля ожидается погода без осадков.

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