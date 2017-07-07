В Армении температура повысится на 2-4 градуса
7 июля 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В вечерние часы 8 июля в Вайоц дзоре, Сюнике и на территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), 9 июля в восточных районах страны, 10 июля в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град, с 11-12 июля ожидается погода без осадков.
С 9-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с.
В Ереване с 8-12 июля ожидается погода без осадков.
Самое значимое
Ветер юго-западный с порывами до 3-8м/с. С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов
На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с
Министерство образования и науки Армении обратилось в Министерство иностранных дел страны для посредничества по вопросу выяснения обстоятельств о выдаче израильским гражданам, окончившим вузы Армении, фальшивых дипломов стоматологов.
Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в армянской армии нет такого военнослужащего
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