В Ереване открылись питающияся солнечной энергией первые остановки
7 июля 2017 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване открылись первые остановки для общественного транспорта, питающаяся солнечной энергией.
Солнечные батареи, производящие энергию, на двух остановках в Ереване установлены при содействии Евросоюза. Остановки находятся на улицах Баграмяна и Московяна.
На остановке можно будет бесплатно поставить на зарядку смартфоны, лаптопы и другие гаджеты. Каждая остановка может зарядить 24 телефона в день.
Солнечные батареи останутся на остановках около года. После этого ЕС установит солнечные щиты на какую-нибудь другую структуру в Армении, без компенсации.
Самое значимое
В июне 2017 года ереванский аэропорт «Звартноц» обслужил 211 252 пассажиров, что выше показателя за июнь 2016 года на 20.5 %
Ветер юго-западный с порывами до 3-8м/с. С 6-9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов
На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с
Министерство образования и науки Армении обратилось в Министерство иностранных дел страны для посредничества по вопросу выяснения обстоятельств о выдаче израильским гражданам, окончившим вузы Армении, фальшивых дипломов стоматологов.
Partner news
Последние новости
Евангельские христиане США попросили Facebook ввести эмодзи в виде креста: Соцсеть отказала Представитель соцсети уточнил, что над созданием такой эмодзи в компании не работают. Позицию компании по этому вопросу он не пояснил
Крупный сбой в Instagram: Произошла массовая блокировка аккаунтов Многие пользователи через Twitter и Facebook обратились к администрации соцсети с требованием восстановить их профили
ОПЕК хочет ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии По информации Международного энергетического агентства (МЭА), нефтедобыча в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года
В Гамбурге проходит первая личная встреча Путина и Трампа Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону