В Ереване открылись питающияся солнечной энергией первые остановки

PanARMENIAN.Net - В Ереване открылись первые остановки для общественного транспорта, питающаяся солнечной энергией.

Солнечные батареи, производящие энергию, на двух остановках в Ереване установлены при содействии Евросоюза. Остановки находятся на улицах Баграмяна и Московяна.

На остановке можно будет бесплатно поставить на зарядку смартфоны, лаптопы и другие гаджеты. Каждая остановка может зарядить 24 телефона в день.

Солнечные батареи останутся на остановках около года. После этого ЕС установит солнечные щиты на какую-нибудь другую структуру в Армении, без компенсации.