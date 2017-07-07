В Египте обнаружена рукопись VI века с рецептами Гиппократа
7 июля 2017 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Работники библиотеки монастыря святой Екатерины на горе Синай нашли рукопись VI века нашей эры, в которой содержатся рецепты «отца медицины», древнегреческого врача Гиппократа. О находке публично объявил министр древностей Египта Халед Эль-Энани.
Манускрипт был обнаружен во время реставрационных работ. Оказалось, что исторический документ содержал медицинские рецепты Гиппократа и неизвестного автора, а также рисунки лекарственных трав. По словам исследователей, артефакт относится к «пальмезитам» — типу рукописей, написанных на двух слоях кожи, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Ahram Online.
По словам Ахмед Аль-Нимера, руководителя отдела коптской археологической документации в министерстве древностей, текст рецептов был нанесен поверх стертых надписей на первом слое кожи. Это было сделано из-за очень высокой стоимости данного материала в те времена.
Второй слой «пальмезита» содержит «Синайский манускрипт», в который входит неполный текст Ветхого Завета и почти полный текст Нового Завета.
В библиотеке монастыря святой Екатерины хранятся более шести тысяч рукописей. Самые древние из них датируются IV веком нашей эры. Рукописи написаны на арабском, греческом, эфиопском, коптском, армянском и сирийском языках.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
В Армении температура повысится на 2-4 градуса С 9-10 июля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с
Аронян стартовал с ничьей на III этапе Гран-при ФИДЕ Победы одержали Теймур Раджабов (Азербайджан), Павел Эльянов (Украина), Пентала Харикришна (Индия) и Майкл Адамс (Англия)
Microsoft планирует уволить тысячи сотрудников Отдел продаж теперь будет работать по двум основным направлениям - крупные корпоративные клиенты, а также мелкие и средние предприятия
Госдеп США назвал переговоры единственным решением карабахского конфликта США глубоко обеспокоены нарушениями 4 июля режима прекращения огня, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок