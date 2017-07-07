Европарламент исключает военное решение карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Европарламент выразил глубокую озабоченность по поводу эскалации 4 июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении председателя комиссии по внешним сношениям Европарламента Дэвида Мак-Алистера, председателя комиссий по сотрудничеству ЕС-Армения и ЕС-Азербайджан Саджада Карима и руководителя делегации ПА «Евронест» Ребекки Хармс, распространенном по поводу эскалации напряжения 4 июля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС.

«Европарламент выражает глубокую озабоченность по поводу эскалации напряжения 4 июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в результате чего в Физулинском районе были жертвы среди гражданского населения. Выражаем соболезнование семьям погибших.Мы призываем стороны немедленно прекратить военные действия. Как было сказано ранее, мы уверены, что военное решение в карабахском конфликте невозможно. Вместо этого, карабахский конфликт требует немедленного политического урегулирования, в соответствии с международным правом»,- говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ЕП полностью поддерживает посреднические усилия Минской группы ОБСЕ и ее предложения.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов).

Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.