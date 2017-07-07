СМИ: Израиль не хочет, чтобы РФ контролировала зону деэскалации на юге Сирии
7 июля 2017 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Израиль возражает против того, чтобы российские войска контролировали зону деэскалации, которую планируется создать на юге Сирии, и просит, чтобы эту миссию взяли на себя США. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец».
По данным издания, в Иерусалиме в целом позитивно отнеслись к замыслу деэскалационной зоны на стыке Сирии, Иордании и Израиля, видя в ней возможность остановить боевые действия у своих границ и не допустить появления там сил Ирана, ливанского движения «Хезболлах» и патронируемых ими отрядов шиитской милиции, которые сражаются на стороне президента САР Башара Асада.
«Одна из главных израильских озабоченностей, как будет обеспечиваться режим прекращения огня в районах у границ Израиля и Иордании и кто будет за это отвечать… Россия предложила, чтобы этой работой на юге Сирии занялась ее армия. Израиль категорически возражает против этого», — сказано в публикации со ссылкой на не названного по имени и должности высокопоставленного израильского чиновника, пишет РИА Новости.
«Израиль предпочел бы, чтобы прекращение огня в южной Сирии обеспечивали американские войска. Администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает эту идею, но решения пока не приняла», — говорится в публикации.
По информации издания, переговоры о деэскалационных зонах идут между Россией, США и Иорданией. Израиль активного участия в них не принимает, но информирован о ходе диалога и старается координировать свои позиции с американцами.
Ожидается, что сотрудничество в урегулировании конфликта в Сирии станет одной из главных тем з первой встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху звонил Путину для обсуждения ситуации в Сирии, сообщили обе стороны.
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