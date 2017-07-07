Видеозапись Минобороны НКР подтверждает наличие огневой точки возле населенного пункта Алханлу

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало видеозапись, на которой четко видно, что ВС Азербайджана разместили огневую точку возле населенного пункта Алханлу.

В заявлении Минобороны НКР говорится, что агитпроп Азербайджана продолжает сохранять приверженность своей политике, основанной на лжи и фальши.

«Очередное проявление этого мы наблюдали 6 июля, когда министерства обороны, иностранных дел и генпрокуратура Азербайджана организовали посещение аккредитованных в этой стране военных атташе и представителей иностранных СМИ в населенный пункт Алханлу, где им якобы были представлены «неопровержимые доказательства» отсутствия азербайджанских огневых точек и военного штаба»,- говорится в заявлении.

Ведомство считает необходимым напомнить, что тактика Азербайджана по введению в заблуждение международного сообщества, в частности аккредитованных в этой стране военных атташе, не является чем-то новым.

«Еще после боевых действий в апреле 2016 года было организовано посещение последними населенного пункта Джоджук Марджанлу, где им были представлены «успехи» азербайджанкой армии по «освобождению» этой местности. Между тем, Джоджук Марджанлу находится под контролем ВС Азербайджана с января 1994 года.

Считаем важным еще раз отметить, что Армия обороны Арцаха никогда не выбирает в качестве мишеней гражданское население или объекты. Но когда противник, используя собственное население в качестве живого щита, из огневых точек, размещенных в мирных населенных пунктах, ведет огонь в направлении арцахских позиций, то эти огневые точки, как всегда, так и впредь будут подавляться. И, оставаясь приверженными нашей тактике говорить только на языке фактов, представляем видеоматериал, где отчетливо видна пушка, размещенная возле населенного пункта Алханлу», – говорится в сообщении.

Вечером 4 июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов.Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

7 июля, начиная с 09:00, ВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня.Противник применил также пушки Д-44 и станковые противотанковые гранатометы. Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно контролировать ситуацию.