Euromoney признал Америабанк лучшим банком года в Армении
7 июля 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился премии «Превосходство 2017» журнала Euromoney как лучший банк года в Армении.Америабанк удостаивается этой почетной награды уже в пятый раз.
Авторитетный журнал Euromoney уже 26-й год подряд проводит ежегодную оценку деятельности лучших банков в мировом масштабе.
Премия была вручена на торжественной церемонии в Лондоне уполномоченному представителю Америабанка в Великобритании Армену Асланяну и руководителю департамента по управлению активами, обязательствами и капиталом Америабанка Ованнесу Хачатряну.
ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.
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