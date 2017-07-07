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Euromoney признал Америабанк лучшим банком года в Армении

Euromoney признал Америабанк лучшим банком года в Армении
7 июля 2017 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Америабанк удостоился премии «Превосходство 2017» журнала Euromoney как лучший банк года в Армении.Америабанк удостаивается этой почетной награды уже в пятый раз.

Авторитетный журнал Euromoney уже 26-й год подряд проводит ежегодную оценку деятельности лучших банков в мировом масштабе.

Премия была вручена на торжественной церемонии в Лондоне уполномоченному представителю Америабанка в Великобритании Армену Асланяну и руководителю департамента по управлению активами, обязательствами и капиталом Америабанка Ованнесу Хачатряну.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.

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