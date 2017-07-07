Трое карабахских военнослужащих ранены вследствие обстрела ВС Азербайджана
7 июля 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - С утра 7 июля ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушают режим прекращения огня, применяя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, разнокалиберные минометы и гранатометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
Вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.).
Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения АО НКР осуществляют ответные действия.
«Всю ответственность за действия, нацеленные на дестабилизацию ситуации на передовой, несет военно-политическое руководство Азербайджана», – говорится в сообщении ведомства.
Вечером 4 июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов.Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.
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