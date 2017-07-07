Возглавляемая США коалиция признала гибель еще более 100 мирных жителей в Сирии и Ираке

PanARMENIAN.Net - Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель еще 119 гражданских лиц за время проведения операции «Непоколебимая решимость» с августа 2014 года. Об этом говорится в обновленном докладе штаба операции.

Как следует из документа, военные проанализировали 141 новое сообщение о гибели мирных жителей в результате ударов авиации или артиллерии коалиции. Лишь 27 из них были признаны заслуживающими доверия, а подтвержденное число жертв среди гражданских лиц увеличилось на 119 человек, пишет Lenta.ru.

Всего за время проведения операции от непреднамеренного огня погибли 603 человека, указано в докладе.

23 мая сообщалось, что в период с 23 апреля по 23 мая этого года в Сирии зафиксировано рекордное число жертв авиаударов возглавляемой США коалиции среди мирного населения. По информации правозащитников Сирийской обсерватории по правам человека, всего за месяц погибли 255 человек, среди них 44 ребенка и 36 женщин.