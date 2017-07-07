В Гамбурге проходит первая личная встреча Путина и Трампа
7 июля 2017 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» начались переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону.
Переговоры проходят в расширенном составе, пишет РИА Новости.
В переговорах также принимают участие госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Сергей Лавров и переводчики.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут ограниченными по времени, однако президенты России и США успеют обсудить большой круг вопросов. Среди ключевых тем повестки — Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове и вопросы двусторонних отношений.
В последнее время и в Москве, и в Вашингтоне признавали, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен холодной войны. Поэтому, как подчеркнули в Кремле, личная встреча президентов очень важна для восстановления диалога между странами, а также обеспечения международной стабильности и безопасности.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Евангельские христиане США попросили Facebook ввести эмодзи в виде креста: Соцсеть отказала Представитель соцсети уточнил, что над созданием такой эмодзи в компании не работают. Позицию компании по этому вопросу он не пояснил
Крупный сбой в Instagram: Произошла массовая блокировка аккаунтов Многие пользователи через Twitter и Facebook обратились к администрации соцсети с требованием восстановить их профили
Армянская АЭС возобновила производство электроэнергии Армянская АЭС была остановлена на ежегодный плановый ремонт с 10 мая с целью проведения ежегодного планового ремонта и мероприятий по повышению уровня безопасности и дозаправки топливом
Трое карабахских военнослужащих ранены вследствие обстрела ВС Азербайджана Вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.)