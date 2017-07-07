ОПЕК хочет ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
7 июля 2017 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) допускает возможность ограничения добычи нефти в Ливии и Нигерии (обе страны входят в ОПЕК). Об этом сообщили представители картеля.
Один из них отметил, что рост производства в этих странах мешает планам ОПЕК по поддержанию нефтяных котировок. «Нигерия начинает вызывать у нас беспокойство», — отметил другой собеседник, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации Международного энергетического агентства (МЭА), нефтедобыча в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года. Ее объем составил 740 тысяч баррелей в день. В Нигерии производство увеличилось до 1.5 миллиона бочек в сутки.
24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕК плюс» (члены картеля и независимые производители). Ожидается, что на ней обсудят дальнейшие перспективы сделки.
Картель и независимые производители нефти в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2018 года.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Евангельские христиане США попросили Facebook ввести эмодзи в виде креста: Соцсеть отказала Представитель соцсети уточнил, что над созданием такой эмодзи в компании не работают. Позицию компании по этому вопросу он не пояснил
Крупный сбой в Instagram: Произошла массовая блокировка аккаунтов Многие пользователи через Twitter и Facebook обратились к администрации соцсети с требованием восстановить их профили
Армянская АЭС возобновила производство электроэнергии Армянская АЭС была остановлена на ежегодный плановый ремонт с 10 мая с целью проведения ежегодного планового ремонта и мероприятий по повышению уровня безопасности и дозаправки топливом
Трое карабахских военнослужащих ранены вследствие обстрела ВС Азербайджана Вследствие обстрела ВС Азербайджана осколочные ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Армии обороны Арцаха Роберт Новрузович Гаспарян (1969 г.р.), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997 г.р.) и Ваге Гагикович Бадалян (1998 г.р.)