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ОПЕК хочет ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии

ОПЕК хочет ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
7 июля 2017 - 18:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) допускает возможность ограничения добычи нефти в Ливии и Нигерии (обе страны входят в ОПЕК). Об этом сообщили представители картеля.

Один из них отметил, что рост производства в этих странах мешает планам ОПЕК по поддержанию нефтяных котировок. «Нигерия начинает вызывать у нас беспокойство», — отметил другой собеседник, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации Международного энергетического агентства (МЭА), нефтедобыча в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года. Ее объем составил 740 тысяч баррелей в день. В Нигерии производство увеличилось до 1.5 миллиона бочек в сутки.

24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти в формате «ОПЕК плюс» (члены картеля и независимые производители). Ожидается, что на ней обсудят дальнейшие перспективы сделки.

Картель и независимые производители нефти в конце 2016 года договорились о сокращении своей добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки. 300 тысяч баррелей приходится на Россию. Соглашение действует до конца марта 2018 года.

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Lenta.ru: ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
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