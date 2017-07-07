Крупный сбой в Instagram: Произошла массовая блокировка аккаунтов
7 июля 2017 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи Instagram столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке их аккаунтов.
Многие пользователи через Twitter и Facebook обратились к администрации соцсети с требованием восстановить их профили. В Instagram объяснили, что причиной сбоя стала системная ошибка, из-за которой и произошла массовая блокировка, пишет Lenta.ru со ссылкой на BuzzFeed.
На замороженных страницах появилось сообщение о том, что их содержание является недопустимым, а ссылки на них могут быть повреждены или удалены.
При этом многие владельцы профилей в Instagram из-за сообщения об ограничении доступа поспешили удалить свои аккаунты. Администрация заверила, что работает над восстановлением учетных записей. Точное количество аккаунтов, которые пострадали из-за сбоя, неизвестно.
В апреле пользователи сети пожаловались на недоступность Instagram. Тогда с неполадками столкнулись юзеры из Европы, Северной Америки и России.
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