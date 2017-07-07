Евангельские христиане США попросили Facebook ввести эмодзи в виде креста: Соцсеть отказала

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook отказала американским евангельским христианам, которые попросили ввести эмодзи в виде креста в линейку символов, выражающих отношение к постам.

Представитель соцсети уточнил, что над созданием такой эмодзи в компании не работают. Позицию компании по этому вопросу он не пояснил, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Ранее тысячи пользователей Facebook начали размещать на своих страницах призывы создать эмодзи с крестом. Флешмоб запустил пользователь Hikmat Hanna в конце июня. Его возмутило, что социальная сеть ввела реакцию в виде символа ЛГБТ — радужного флага.

Необычные лайки появились в Facebook в июне в честь проходящего Месяца гордости ЛГБТ. Daily Mail отмечает, что во время их ввода в линейку эмодзи, в компании заявляли, что поддерживают все сообщества.

Радужный флаг является символом ЛГБТ с 1978 года. Его разработал американский художник и гражданский активист Гилберт Бейкер (умер 30 марта 2017 года). В первоначальном варианте флага цветов было восемь, позже их урезали до шести.