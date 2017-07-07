Евангельские христиане США попросили Facebook ввести эмодзи в виде креста: Соцсеть отказала
7 июля 2017 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook отказала американским евангельским христианам, которые попросили ввести эмодзи в виде креста в линейку символов, выражающих отношение к постам.
Представитель соцсети уточнил, что над созданием такой эмодзи в компании не работают. Позицию компании по этому вопросу он не пояснил, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Ранее тысячи пользователей Facebook начали размещать на своих страницах призывы создать эмодзи с крестом. Флешмоб запустил пользователь Hikmat Hanna в конце июня. Его возмутило, что социальная сеть ввела реакцию в виде символа ЛГБТ — радужного флага.
Необычные лайки появились в Facebook в июне в честь проходящего Месяца гордости ЛГБТ. Daily Mail отмечает, что во время их ввода в линейку эмодзи, в компании заявляли, что поддерживают все сообщества.
Радужный флаг является символом ЛГБТ с 1978 года. Его разработал американский художник и гражданский активист Гилберт Бейкер (умер 30 марта 2017 года). В первоначальном варианте флага цветов было восемь, позже их урезали до шести.
Самое значимое
По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро»
Маск добавил, что первые 30 покупателей Model 3 получат электромобиль 28 июля
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
Partner news
Последние новости
ОПЕК хочет ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии По информации Международного энергетического агентства (МЭА), нефтедобыча в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года
В Гамбурге проходит первая личная встреча Путина и Трампа Это первая личная встреча президентов России и США, которые до этого общались только по телефону
Возглавляемая США коалиция признала гибель еще более 100 мирных жителей в Сирии и Ираке Как следует из документа, военные проанализировали 141 новое сообщение о гибели мирных жителей в результате ударов авиации или артиллерии коалиции
Армянская АЭС возобновила производство электроэнергии Армянская АЭС была остановлена на ежегодный плановый ремонт с 10 мая с целью проведения ежегодного планового ремонта и мероприятий по повышению уровня безопасности и дозаправки топливом