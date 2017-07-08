Боевые самолеты США провели учения у границы КНДР
8 июля 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - США отправили для участия в совместных военных маневрах с Южной Кореей и Японией два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика. Десятичасовое участие в учениях самолетов B-1B Lancher является реакцией на недавние испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявили 8 июля в Пентагоне.
Бомбардировщики в сопровождении американских истребителей F16 и южнокорейских F15 осуществили полет до демаркационной зоны, разделяющей два государства на Корейском полуострове, пишет Deutsche Welle со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Самолеты отработали имитацию нанесения ракетно-бомбового удара по целям в КНДР. На обратном пути на базу ВВС США на тихоокеанском острове Гуам бомбардировщики сопровождали истребители F2 Воздушных сил самообороны Японии.
«Действия Северной Кореи представляют угрозу нашим союзникам, партнерам и нашей Родине», - заявил глава Тихоокеанского командования ВВС США генерал Терренс О'Шогнесси. Он указал, что в случае необходимости надо быть готовыми полностью задействовать военный потенциал союзников США.
Пхеньян провел испытания межконтинентальной ракеты 4 июля в день независимости США. Эти испытания вызвали жесткую критику в Вашингтоне, пообещавшем принять серьезные ответные меры.
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