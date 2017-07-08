Facebook построит жилье в Кремниевой долине для своих сотрудников
8 июля 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Facebook может принять участие в строительстве недвижимости в Кремниевой долине из-за нехватки жилья для собственных сотрудников. Компания может построить «деревню» примерно с 1.5 тысячи единиц жилья недалеко от своей штаб-квартиры.
При этом компания утверждает, что не все построенное ей жилье будет предназначено для проживания в нем сотрудников — около 15% недвижимости будет продано на рынке по ценам ниже рыночных, пишет RNS со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что компания вложит средства в строительство жилья в Менло-Парке, городе в 72 км южнее Сан-Франциско. По плану застройки, площадь офисов составит 1.75 млн кв м, торговые площади — 125 тысяч кв м.
Разработка и анализ плана застройки от Facebook может занять до двух лет, полагают в компании.
В мэрии Менло-Парка заявили, что обеспокоены возможным резким ростом численности города и трафика. Мэр города Кристен Кейт заявила, что, несмотря на участие Facebook в плане долгосрочного развития города, она обеспокоена грядущим наплывом жителей. В Facebook также полагают, что рост плотности населения может в будущем повлечь за собой расходы и на транспортные проекты.
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