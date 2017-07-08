Армянских беженцев из Азербайджана выселяют из дома в Москве, куда их поселили при Лужкове

PanARMENIAN.Net - 5 июля из дома по улице Домостроительной неподалеку от станции Сколково начали выселять армянских беженцев из Азербайджана, которых московское правительство разместило там в конце 1990-х.

Проблема затронула 143 квартиры: по версии столичных чиновников, беженцы не имеют права на проживание в них; жильцы считают, что виновата миграционная служба, так и не предоставившая им необходимых документов, передает Meduza.

Когда после распада СССР резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, из Баку и других азербайджанских городов уехали несколько сотен тысяч армян. Некоторые из них перебрались с семьями в Москву, где правительство Юрия Лужкова обещало помочь беженцам. Сначала их расселили по свободным гостиницам, а в 1998 году городская миграционная служба при комитете труда и занятости направила некоторых из них в миграционный центр в Востряково. Беженцам объяснили, что квартиры в доме выделили для них, — и дали ключи.

Некоторым армянам город предоставил направления на вселение — позже они смогли с их помощью оформить на свои квартиры договоры социального найма. Некоторым никаких документов не дали, сказав «подождать». Были и те, кто просто заселил свободные квартиры.

Беженцы, жившие на Домостроительной без документов на недвижимость, за это время успели получить российские паспорта, вырастить детей, освоиться, найти работу. По словам беженцев, оно в течение 20 лет ежемесячно платили коммунальные платежи, хотя никакой прописки в их российских паспортах так и не появилось — вместо нее они при необходимости показывалы удостоверение беженца, выданное еще в начале 1990-х.

В 2016 году по квартирам дома на Домостроительной стали ходить представители городского департамента имущества. Они предупреждали тех, кто так и не смог прописаться в своих квартирах, о будущем выселении: как объясняли чиновники, занимавшуюся беженцами миграционную службу при комитете занятости и труда уже упразднили, так что бумаги на недвижимость никто уже жителям не выдаст — и нужно просто покинуть помещения. Кроме того, летом 2015 года из закона об основах московской жилищной политики исключили статью 44, в которой говорилось о том, что гражданина могут выселить из квартиры, не предоставив другого места для жилья, только в судебном порядке.

5 июля чиновники вместе с сотрудниками полиции стали выселять жильцов из их квартир и опечатали двери. Половина жильцов 143 квартир после предупреждений покинули дом сами; остальные решили судиться — однако пока ни по одной квартире ни одного решения не вынесено: выселяют людей без суда.

Как говорит председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Евгений Бобров, на Домостроительной был нарушен сам порядок заселения людей: «Они могли вселять только очередников, а вселяли всех, кого только можно, — нарушений было очень много, и все закрывали на это глаза». По словам правозащитника, выселять людей чиновники не имеют права в любом случае. «Это два состава преступления, — поясняет Бобров. — Первый — самоуправство, второе — нарушение неприкосновенности жилища. Им надо обращаться в полицию и в районную прокуратуру, которая осуществляет контроль за деятельностью департамента имущества. В любом случае без решения суда их право на проживание в квартирах сохраняется».

В департаменте городского имущества в ответ на запрос «Медузы» сообщили, что «совместно с МВД, принявшим на себя функции упраздненной ФМС, действительно ведется проработка вопроса незаконно проживающих граждан по данному адресу». По словам беженцев, когда они попытались обратиться со своей проблемой в полицию, там им посоветовали перекрыть расположенную поблизости МКАД — мол, «тогда вами займутся точно».