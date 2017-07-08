Решение о передаче Грачьи Арутюняна из РФ в Армению вступило в силу
8 июля 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский водитель Грачья Арутюнян, ставший виновником ДТП под Подольском, в ближайшие дни будет отправлен в Армению для отбывания наказания на родине. Об этом сообщил Минюст России.
Водитель грузовика Грачья Арутюнян в июле 2013 года стал виновником автомобильной аварии в Троицком районе близ Подольска, в результате которой погибли 18 человек, и более 60 человек получили травмы разной степени тяжести.
«Решение Рассказовского районного суда Тамбовской области о передаче осужденного Г.О. Арутюняна из России в Армению вступило в законную силу 04.07.2017. Об изложенном армянская сторона проинформирована», — говорится в сообщении, передает Sputnik-Армения.
После того, как копия решения будет получена Минюстом России, она будет направлена армянским коллегам.
Как пояснили в Минюсте, согласно статье 391 Уголовно-процессуального кодекса РФ, определение или постановление суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке (либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления). Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции может быть подана осужденным, содержащимся под стражей, в течение 10 суток со дня вручения ему копии постановления российского суда (статья 389.4).
12 сентября 2013 года Тверской районный суд Москвы продлил арест до 14 декабря. Из СИЗО в Тверской суд Москвы Арутюнян был доставлен в банном халате и тапочках. В Армении сочли унизительным подобное отношение к Арутюняну, что спровоцировало волну общественного недовольства. Судом Грачья Арутюнян был осужден на срок 6 лет 9 месяцев. В 2014 году родственники Арутюняна обратились в Минюст Армении с просьбой содействовать его экстрадиции на родину. 8 февраля 2015 года Министерство юстиции Армении обратилось к властям России с соответствующим запросом. Ранее Минюст Армении заявлял, что экстрадиция Арутюняна в затягивается из-за выдвинутых против него нескольких гражданских исков.
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