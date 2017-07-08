Kirk Kara в 10-й раз подряд удостоился премии Jewelers’ Choice
8 июля 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный бренд ювелирных изделий Kirk Kara стал первым брендом, в 10-й раз подряд удостоившимся престижной премии «Выбор ювелиров» (Jewelers’ Choice Award). Компания в 10-й раз получила награду за лучший свадебный дизайн, пишет Asbarez.
Первое место досталось обручальному кольцу с двойным ободком из коллекции Pirouetta. Еще 2 других кольца бренда вышли в финал.
История ювелирного бренда Kirk Kara начинается в 1890 году в Армении. Тогда Кирк Карагезян открыл небольшую мастерскую, в которой демонстрировал свои изысканные ювелирные изделия ручной работы, вдохновленные армянской культурой. В 1915 году во время Геноцида армян Кирк был убит. После смерти отца дело продолжил сын - Артин Карагезян, который свои талантом покорил зарубежных заказчиков. В 80-е годы XX века семья ювелира эмигрировала в США, где компания начала стремительно развиваться, покоряя рынок своими шедеврами ювелирной работы.
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