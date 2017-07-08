Хачанов проиграл Надалю и покинул Уимблдон
8 июля 2017 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего тура Уимблдонского турнира.
Встреча прошла 7 июля в Лондоне. Надаль одержал победу в трех партиях — 6:1, 6:4, 7:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут, пишет Lenta.ru.
Хачанов был последним представителем России в мужском одиночном разряде. Во втором круге турнир покинули его соотечественники Даниил Медведев, Михаил Южный и Андрей Рублев.
Надаль в четвертом круге встретится с представителем Люксембурга Жилем Мюллером. Они сыграют 9 июля.
Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.
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