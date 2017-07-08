Азербайджан применил гаубицы, пушки и гранатометы на линии соприкосновения с ВС НКР
8 июля 2017 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 2 по 8 июля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС наблюдался рост уровня напряженности. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
В общей сложности, ВС Азербайджана нарушили режим перемирия свыше 300 раз, на различных участках передовой применяя также 60-мм, 82-мм и 120-мм минометы, пушки Д-44 и гранатометы.
4 июля впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана в южном направлении линии соприкосновения применили 122-мм гаубицы Д-30 и РСЗО TR-107, сделав мишенью армянские рубежи в этом направлении.
«Разместив вышеуказанные ракетные системы вблизи села Алханлу, ВС Азербайджана, по привычке, прятались за спинами мирных жителей, используя последних в качестве живого щита и таким образом грубейшим образом нарушая нормы международного права. Воспользовавшись своим правом на защиту, с целью подавления размещенной вблизи мирного населенного пункта огневой точки противника, передовые подразделения Армии обороны Арцаха были вынуждены прибегнуть к ответным действиям», – говорится в сообщении военного ведомства.
Армия обороны НКР по всей протяженности линии соприкосновения продолжает выступать в роли диктующего ситуацию, уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором призвали стороны карабахского конфликта срочно прекратить военные действия на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС.В заявлении отмечается, что сопредседатели получили информацию о вспышке насилия поздно вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли, в том числе и гражданские лица.
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